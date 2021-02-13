Відома американська фітнес-модель Ана Чері вбралася в прозоре плаття з принтом з бутонів

Шикарна фігура спокусниці викликає справжнісіньке захоплення, пише Politeka.net.

Зірка заробила кілька титулів фітнес-бікіні в Федерації NPC і встигла побувати на сторінках журналу Muscle and Fitness. І це не дивно, адже її підкачані форми просто прекрасні.

Модель активно веде свій аккаунт в Instagram. Зараз на її сторінку підписані 12,6 мільйона користувачів мережі.

Зірка щодня намагається пограти з фантазіями своїх шанувальників. Цього разу модель показала форми в прозорій сукні.

Модель потрясла своїми шикарними формами на відео. Під сукню Ана одягла ліфчик тілесного кольору і крихітні трусики. Красуня заворожила досконалостями з різних ракурсів.

Пишні груди, тонка талія і шикарні сідниці приковували до себе погляд. Також на кадрах Модель задирала ніжку і грала волоссям.

"Будь моєю валентинкою! 🤎 Побачимося в моїх особистих повідомленнях! Так багато 🔥 🤪 контенту про Купідон, що чекає, щоб поділитися з вами🤗", - написала Чері.

За 15 годин пост зібрав майже 200 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі писали, що не можуть дочекатися подарунка на честь свята від свого кумира.

Варто відзначити, своєю красою Ана Чері зобов'язана не тільки наполегливим тренуванням, а й батькам, адже в ній змішалися американська, мексиканська і кавказька кров.

Нагадаємо, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини.

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши то.

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері покрутила "кокосами" в пікантних лосинах зі стяжками.