Відома американська фітнес-модель Ана Чері вбралася в прозоре плаття з принтом з бутонів
Шикарна фігура спокусниці викликає справжнісіньке захоплення, пише Politeka.net.
Зірка заробила кілька титулів фітнес-бікіні в Федерації NPC і встигла побувати на сторінках журналу Muscle and Fitness. І це не дивно, адже її підкачані форми просто прекрасні.
Модель активно веде свій аккаунт в Instagram. Зараз на її сторінку підписані 12,6 мільйона користувачів мережі.
Зірка щодня намагається пограти з фантазіями своїх шанувальників. Цього разу модель показала форми в прозорій сукні.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Обірвалося життя легендарної українки, країна в жалобі: "Схилимо голови, Царство Небесне"
Вагітна дружина Павлика показала, що у неї підріс не тільки живіт: "Це все результат моїх…"
Анджеліна Джолі в білосніжному міні показала справжню пристрасть в ліжку: "Зараз заричить"
Потап аж заволав перед появою Сердючки в пишній спідниці і на підборах, повне відео: "Віра Кардашьян"
Модель потрясла своїми шикарними формами на відео. Під сукню Ана одягла ліфчик тілесного кольору і крихітні трусики. Красуня заворожила досконалостями з різних ракурсів.
Пишні груди, тонка талія і шикарні сідниці приковували до себе погляд. Також на кадрах Модель задирала ніжку і грала волоссям.
"Будь моєю валентинкою! 🤎 Побачимося в моїх особистих повідомленнях! Так багато 🔥 🤪 контенту про Купідон, що чекає, щоб поділитися з вами🤗", - написала Чері.
За 15 годин пост зібрав майже 200 тисяч переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі писали, що не можуть дочекатися подарунка на честь свята від свого кумира.
Варто відзначити, своєю красою Ана Чері зобов'язана не тільки наполегливим тренуванням, а й батькам, адже в ній змішалися американська, мексиканська і кавказька кров.
Нагадаємо, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини.
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши то.
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері покрутила "кокосами" в пікантних лосинах зі стяжками.