Американская фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в новых лосинах со стяжками

Ана является фитнес-тренером и работала довольно долгое время в крупном спортзале, где и познакомилась со своим супругом. Чтобы не афишировать личную жизнь, своего мужа Чери показывает крайне редко, однако не стесняется вместо этого показывать себя в белье или в необычных костюмах.

К примеру, на фан-аккаунте поделились снимком, на котором Ана блистала в новых болотного цвета лосинах со стяжками и коротеньком топе без рукавов. Акцент Чери сделала на своих формах, ведь их идеально почеркнули те самые лосины, которые она создала как модель, представляющую марку ее одежды.

Повернувшись спиной к камере, Чери удалось заинтриговать сеть:

«Выглядит так великолепно 😍; Маленькая крошка. Но это приятно; Совершенно горячо; красота красивой женщины, очень привлекает; Красивая фигура ❤️; Вау, очень красивая ж; Ого, детка, горячая; Вы очень красивая и очень сладкая женщина; Увеличивается каждый день; Que Buen Pedorro; Девочка упругая мечта».

Также ранее специально перед наступлением дня Святого Валентина девушка решила примерить дерзкий образ, состоящий из розового белья и черных портупей. В ролике Ана прикрывает бюст руками, придерживая также несколько розовых роз, показывает ягодицы и не забывает при этом самое главное скрыть от внимательных пользователей.

«Могу я быть твоим Купидоном? 💓 Поговори со мной там. # валентинка Будьте готовы ко всему, что я хочу увидеть на моем аккаунте» - рассказывает Ана.

Напомним, Ана Чери поплескалась на курорте, приспустив мокрый топ с плеч

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