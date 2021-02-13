Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала форми в крихітному купальнику
Зірка показала шикарні форми в крихітному бікіні, пише Politeka.net. Красуня балує своїми принадами шанувальників, демонструючи свою спокусу у всій красі.
Фанати поширюють знімки соцмережами. Так, цього разу в одній з груп вирішили згадати один з найгарячіших образів знаменитості.
У кадрі модель позувала на кріслі. Квітко одягла крихітне бікіні сірого кольору, з якого вивалювався величезний бюст.
Красуня злегка нахилилася, додавши знімку "небезпеки".
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Зірка була також в крихітних плавочках, що ледве прикривали хоч щось найінтимніше.
Округлі красиві стегна притягували погляд не менше пишного бюста. Модель розпустила довге волосся і закрила очі ніби від насолоди.
Її образ завершили стильні прикраси.
За 12 годин пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі в захопленні писали масу приємного в бік шикарної фігури дівчини.
"Моя любов, Анастасія", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко народилася 25 листопада 1994 року в Калінінграді. Майбутня зірка з дитинства мріяла стати моделлю, але через пишні форми вона не користувалася популярністю в агентстві, звідки родом.
Одного разу в мережі її помітив один з відомих фотографів. Чоловік був вражений об'ємами Насті і її тонкою талією. Він запропонував Квітко фотосесію.
Після серії знімків, красуня стала набирати популярність і зараз не здає позицій.
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