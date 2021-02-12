Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", здивувала новим образом на селфі

Демі провела насичений відпочинок за кордоном, а також влаштувала собі цілу серію фотосесій в досить сміливих нарядах. В цей же раз на фан-акаунті з'явилося фото з моделлю в незвичайному образі. Справа в тому, що дівчина позувала разом зі своїм вихованцем, якого тримала в руці.

Перед камерою Роуз з'явилася в наряді, який було видно лише частково і зверху. Відкрита зона декольте і сам наряд без бретелей вдало підкреслив привабливість знаменитості і її розкішні форми, які вона не стала ховати під шаром одягу. Саме Селфі вийшло досить милим, проте відкритий бюст привернув увагу користувачів найбільше:

"😂 ніби в лаві знаходиться; чудово❤️; не будемо брехати, скільки разів фотограф бачив її ... неважливо; така красива ❤️; одиночна банда; треба було зробити другий знімок трохи нижче 😓; чарівно🌻 🐶 🌻; повна картинка, будь ласка; так красиво😍; ефектна і чуттєва mami ricaaaa❤; обидва прекрасні!; Чергова бомба".

Раніше ми також писали, що оскільки Роуз володарка бюста шостого розміру, вона ледь змогла прикрити форми.

Сама сукня на тонких лямках не приховала груди Демі, чим вона із задоволенням похвалилася в сторі і всіляко крутилася перед камерою. Примітно, що в шкільні роки такого Демі собі дозволити не могла, адже вважала, що її фігура повинна бути, як у моделей і відповідати їх стандартам.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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