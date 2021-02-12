Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку
На фото зірка показує себе на пляжі. Красуня була в білому купальнику, а образ доповнила стильними окулярами. Анастасія сиділа на шезлонгу, відвернувшись від камери. Але Квітко замість цього зробила акцент на пишному засмаглому бюсті, який випирав з маленького купальника. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"У вас дійсно відмінне тіло і гладка шкіра", "Подзвони мені, я тобі сонцезахисний крем нанесу", "яке у тебе прекрасне тіло. Ти ідеальна", " з днем середи, моя прекрасна принцеса, моя прекрасна королева ... Вдалого, прекрасного, казкового, фантастичного і чудесного дня, як ти ... Люблю тебе, цілую", "досить дражнити мого чоловіка", "ти просто чудова з ідеальним солодким спокусливим тілом Анастасія".
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Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко вражає своєю фігурою.
Анастасія одягла майку, яку заправила в джинси з рваними розрізами на стегнах. Причому тонкі лямки з непристойним декольте ледь можна назвати пристойними – настільки відкритим виявився наряд Квітко.
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