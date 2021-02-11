Модель блиснула всім, що викликає інтерес

Відома американська фітнес-модель Ана Чері вивалила свій бюст без сорому

Модель розбурхує фантазії фанатів своїми сміливими образами, пише Politeka.net. Красуня робить різні пости в Instagram, підігріваючи інтерес до своєї персони.

Цього разу модель показала великі форми в білому мереживному ліфчику. Груди ледь не вистрибували з білизни, а кокетка для більшої ефектності трохи стиснула її руками.

Бюст спокушав своїм і виглядом, притягуючи погляд.

Варто відзначити, що красуня також була в сірій кофті, яку розкрила спеціально для такого пікантного фото.

Модель зробила неакуратний хвіст з хвилястого волосся, а кілька пасом випали, трохи прикривши обличчя.

Примітно, що спокусниця була без макіяжу. Вона посміхалася, дивлячись в камеру, і притиснувши руку до щоки.

"Відпочивала весь день під час цієї погоди. Поговори зі мною", - написала модель.

Знімок був опублікований в сторіс, тому не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Можливо красуня отримала масу повідомлень в дірект.

Раніше ми писали, що Ана Чері народилася 16 травня 1986.

Перш ніж стати зіркою соцмереж, модель заробила кілька титулів фітнес-бікіні в Федерації NPC і встигла побувати на сторінках журналу Muscle and Fitness.

Ана веде уроки фітнесу, надихаючи багатьох зайнятися спортом. Красуня публікує результати своїх тренувань, хвалячись шикарною фігурою.

Відзначимо зірка займається випуском власної лінії одягу, а також вона відкрила спортзал Be More Athletics.

Нагадаємо, Ана Чері потрясла пружними сідницями, насилу втиснувшись в лосини.

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Ана Чері ледве втримала пружних "подружок", розстебнувши то.

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері покрутила "кокосами" в пікантних лосинах зі стяжками.