Популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару вразила зухвалим поглядом у вечірній сукні

Ірина Сопонару захоплює не тільки своїм іскрометним гумором на улюблену жіночу тему, а й неповторною зовнішністю, якою яскрава блондинка привертає до себе увагу. У своєму Instagram актриса показала неймовірну жіночність, поставши в красивому вечірньому вбранні, пише Politeka.net.

Ірина Сопонару поповнила сторінку красивим знімком, виконаним в класичній чорно-білій гамі. На ньому актриса "Жіночого Кварталу" позує в короткій чорній сукні з найтоншими бретелями, які відкривають вид на ніжні ключиці і загадкову западинку між грудей красуні.

Зірка "Кварталу" вибрала досить оригінальний наряд, адже її витончене і лаконічне плаття було оброблено на грудях густим розсипом найтонших пір'їнок. Вони надавали образу романтичності і згладжували ефект від досить грубого шкіряного чокера, який Ірина одягла на шию.

Ірина Сопонару дивилася в камеру, злегка нахиливши голову на бік, при цьому в її погляді читався легкий відтінок підозрілості і одночасно жіночної хитринки. Знаменита блондинка склала пухкенькі губки разом, а однією рукою акцентувала увагу на помітному прикрасі на її шиї. Її вечірній образ вийшов одночасно жіночним і трохи зухвалим, що бездоганно передає сам характер зірки.

Шанувальники Ірини Сапонару прийшли в захват від цього знімка, відзначивши її красиву зовнішність.

"Красуня", "Ви неймовірна", "Ай, красуня", "Найс", "Клас", "Як же я люблю тебе", "Яка ж розкішна зовнішність", "Іруся, ти прекрасна", - написали фоловери під публікацією Ірини Сапонару.

Нагадаємо, Ткач з " Квартал 95 "поділився важливою новиною, здивувавши божевільним виглядом:" коли перцівка потрапила в..."

Як повідомляла Politeka, Блондинка з " Квартал 95 "в панчохах приборкала ковбоя Ткача, жаркий кадр:" Вау, дикий..."

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" повиляла стегнами в міні-сукні, заткнувши за пояс молодих колег: "цукерка"