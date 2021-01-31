Звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару поделилась кадрами со съемок

Как передает Politeka.net, новые снимки актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.



"Однажды под Полтавой... Скоро", - сообщила артистка.

На опубликованных кадрах со съемок ситкома Сопонару появилась в соблазнительном образе в компании коллег, среди которых был Юрий Ткач.

Поклонники актрисы восхитились образов любимицы и обрадовались скорой премьере.



"Вау, дикий Запад","Клааас! Выступление прекрасной Ирен в салуне "Три бобра", "Ручку на индейца, ручку на ковбоя... ХА... Не ревную я, просто поделился", "Лучшая команда во вселенной", - писали в комментариях под постом.



Ранее Сопонару поделилась снимком, на котором позировала в кепке и черной безрукавке с нашивками полиции. Актриса кокетливо улыбалась и восхитила новым фото, которое вызвало ажиотаж в сети.



Напомним, что Ирина Сопонару посветила прелестями, оставшись без штанов:"в кадр попали...".

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару лишила покоя, показавшись в смелом мини:"на грани...".

Также Politeka писала, что Ирина Сопонару в перьях кокетливо изогнулась, заставив мужчин глотать слюнки:"худенькая".