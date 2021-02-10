Популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару поразила дерзким взглядом в вечернем платье

Ирина Сопонару восхищает не только своим искрометным юмором на излюбленную женскую тему, но и неповторимой внешностью, которой яркая блондинка привлекает к себе внимание. В своем Instagram актриса показала невероятную женственность, представ в красивом вечернем наряде, пишет Politeka.net.

Ирина Сопонару пополнила страничку красивым снимком, выполненным в классической черно-белой гамме. На нем актриса "Женского Квартала" позирует в коротком черном платье с тончайшими бретелями, которые открывают вид на манящие ключицы и загадочную впадинку между грудей красотки.

Звезда "Квартала" выбрала довольно оригинальный наряд, ведь ее изящное и лаконичное платье было отделано на груди густой россыпью тончайших перышек. Они придавали образу романтичности и сглаживали эффект от довольно грубого кожаного чокера, который Ирина надела на шею.

Ирина Сопонару смотрела в камеру, слегка наклонив голову на бок, при этом в ее взгляде читался легкий оттенок подозрительности и одновременно женственной хитринки. Знаменитая блондинка сложила пухленькие губки вместе, а одной рукой акцентировала внимание на заметном украшении на ее шее. Ее вечерний образ получился одновременно женственным и немного дерзким, что безупречно передает сам характер звезды.

Поклонники Ирины Сапонару пришли в восторг от этого снимка, отметив комментариях ее красивую внешность.

"Красавица", "Вы невероятная", "Ай, красотка", "Найс", "Класс", "Как же я люблю тебя", "Какая же роскошная внешность", "Ируся, ты прекрасна",- написали фолловеры под публикацией Ирины Сапонару.

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