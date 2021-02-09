Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала запальний танець

На кадрах Сьюзі позувала в наряді з вирізом на животику і спині. Красуня не одягала білизну, тому можна побачити стирчить бюст Кортес. Модель у відео почала танцювати під бразильську пісню, показуючи себе з усіх боків. Кадри вийшли запальними і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили десятки лайків під відео і писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"З долею не борються, краще нехай бере нас за волосся і тягне, куди хоче", "чудова"," цукерки, які малюють"," дуже красиве тіло"," Моє життя, яке красиве тіло", " красива матуся кращий з Instagram!", "Ким би не був Мессі, я б вже все це з'їв", "Ось це талант", "смачна цукерка".

Ми писали, що бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес роздяглася до трусиків перед бородатим красенем.

Красуня позувала перед майстром тату в білих трусиках і обтягуючому чорному топі. Модель спокусливо вигнулася, щоб продемонструвати всім своє тату.

"Тату з обличчям мого найбільшого кумира на моєму тілі і в моєму серці", - підписала знімок зірка.

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