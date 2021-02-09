Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала зажигательный танец
На кадрах Сьюзи позировала в наряде с вырезом на животике и спине. Красотка не надевала белье, поэтому можно увидеть торчащий бюст Кортес. Модель в видео начала танцевать под бразильскую песню, показывая себя со всех сторон. Кадры получились зажигательными и даже соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили десятки лайков под видео и нее писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:
"С судьбой не борются, лучше пусть берет нас за волосы и тащит, куда хочет", "Восхитительная", "Конфеты, которые рисуют", "Очень красивое тело", "Моя жизнь, какое красивое тело", "красивая мамочка лучший из инстаграм!", "Кем бы ни был Месси, я бы уже все это съел", "Вот это талант", "Вкусная конфета".
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Мы писали, что бразильская фитнес-модель Сьюзи Кортес разделась до трусиков перед бородатым красавцем.
Красотка позировала перед мастером тату в белых трусиках и обтягивающем черном топе. Модель соблазнительно выгнулась, чтобы продемонстрировать всем свое тату.
"Тату с лицом моего самого большого кумира на моем теле и в моем сердце", - подписала снимок звезда.
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