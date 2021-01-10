Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото Сьюзи позировала в красном белье, лежа на белых простынях. Звезда подняла пятую точку, хвастаясь ее идеальностью. Девушку совсем не смущало отсутствие одежды и она хвасталась безупречными изгибами тела, благодаря чему кадр получился очень пикантным и завораживающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку в Твиттере.

"Сьюзи Кортез демонстрирует свою пышную пятую точку чувственной и провокационной тряской бедрами", - написано под фото в публикации.

Фанаты поставили 50 лайков и не писали комментариев, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Рад тебя видеть", "Замечательно", "Обожаю интересных", "если вы бросите человека, вы почувствуете его запах? говори ясно", "Ты очень прекрасна", "Эта роза расцвела", "Батарейки, чтобы взять карипиллы", "О, мамочка, ты супер", "Очень красивая женщина", "Насколько богатыми ты двигаешься", "Зажгла мое сердце, королева".

Мы писали, что известная модель Сьюзи Кортес обтянула упругие места мини-шортами.

Сьюзи в этот раз надела крохотные облегающие шортики, которые идеально подчеркнули ее упругие ягодицы и оголили "стальные", рельефные ножки.

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