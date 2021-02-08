Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе на відпочинку

На фото Котова позує в напівпрозорій спідниці і топі. Зірка сиділа на стільці, спокусливо вигнувшись, а руки підняла вгору, взявшись за розпущене волосся. Тетяна одну ніжку зігнула, роблячи кадр ще більш пікантним. Кадр вийшов легким і навіть трохи спокусливим, адже модель виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочу підняти всім настрій вашої улюбленої рубрикою інтимний директ Котової", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Колір дуже навіть кайф"," волосся шикарні"," незвичайна"," проходив повз і закохався"," розкішна бестія"," Дикий ангел"," ти одна така на світі, чиста сльоза, як Ранкова роса","Солодка пані".

Ми писали, що колишня солістка групи ВІА-Гра Тетяна Котова похвалилася ідеальним пресом в короткому топі.

На фото Котова позує в спортивному образі у всьому білому. На ній спортивні штани, ідеально обтягуючі форми красуні, вільний білий жилет і коротенький топ. У такому вбранні можна добре розглянути ідеальний прес артистки.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Котова приспустила топік, заманюючи карколомною фігуркою

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