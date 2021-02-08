Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про кохання
На фото зірка позувала в купальнику, який частково складався з ниточок. Дівчина знімала себе на телефон, хвалячись пишним бюстом. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а образ Амбросіо доповнила стильними прикрасами на шиї. Алессандра опублікувала кілька кадрів, на яких встигла похвалитися і плоским животиком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"І якщо ви коли-небудь задумаєтеся, як
Ми дійшли до цього тут і зараз
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Ми будемо звинувачувати в цьому небесну хіть
Нашу любов, мала на увазі", - написала Амбросіо під фото.
Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красуня", " Приголомшлива. Відмінний колір на тобі", "Ти така мила і красива" ," я так сильно хочу тебе", " Ти ангел?", "Ти кожен день дивуєш мене своєю красою Алессандра", "На добраніч красивих щасливих вихідних".
Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальною фігурою на пляжі.
Цього разу зірка похвалилася вигинами в крихітному світлому бікіні, яке ледь прикривало найпотаємніше.
Модель позувала на пляжі, стоячи по коліно у воді. Алессандра повернулася до камери боком, блиснувши оголеними сідницями в бікіні.
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