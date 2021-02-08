Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про кохання

На фото зірка позувала в купальнику, який частково складався з ниточок. Дівчина знімала себе на телефон, хвалячись пишним бюстом. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а образ Амбросіо доповнила стильними прикрасами на шиї. Алессандра опублікувала кілька кадрів, на яких встигла похвалитися і плоским животиком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"І якщо ви коли-небудь задумаєтеся, як

Ми дійшли до цього тут і зараз

Ми будемо звинувачувати в цьому небесну хіть

Нашу любов, мала на увазі", - написала Амбросіо під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня", " Приголомшлива. Відмінний колір на тобі", "Ти така мила і красива" ," я так сильно хочу тебе", " Ти ангел?", "Ти кожен день дивуєш мене своєю красою Алессандра", "На добраніч красивих щасливих вихідних".

Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальною фігурою на пляжі.

Цього разу зірка похвалилася вигинами в крихітному світлому бікіні, яке ледь прикривало найпотаємніше.

Модель позувала на пляжі, стоячи по коліно у воді. Алессандра повернулася до камери боком, блиснувши оголеними сідницями в бікіні.

Нагадаємо, красуня з Victoria's Secret в бікіні влаштувала ніжні витівки з подружками на пляжі

А ще Politeka писала, що красуня з Victoria's Secret в міні-бікіні віддалася спокусі на пляжі

Також Politeka повідомляла, що грайлива зірка Victoria's Secret в ефектному ТОПі затьмарила гарячих подружок



