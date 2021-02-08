Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о любви

На фото звезда позировала в купальнике, который частично состоял из ниточек. Девушка снимала себя на телефон, хвастаясь пышным бюстом. Волосы у красотки остались распущенными, а образ Амбросио дополнила стильными украшениями на шее. Алессандра опубликовала несколько кадров, на которых успела похвастаться и плоским животиком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И если вы когда-нибудь задумаетесь, как

Мы дошли до этого здесь и сейчас

Мы будем обвинять в этом небесную похоть

Нашу любовь, имела в виду", - написала Амбросио под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Оглушающая. Отличный цвет на тебе", "Ты такая милая и красивая", "Я так сильно хочу тебя", "Ты ангел?", "Ты каждый день удивляешь меня своей красотой Алессандра", "Спокойной ночи красивых счастливых выходных".

Мы писали, что известная модель Алессандра Амбросио похвасталась идеальной фигурой на пляже.

В этот раз звезда похвасталась изгибами в крохотном светлом бикини, которое едва прикрывало самые сокровенное.

Модель позировала на пляже, стоя по колено в воде. Алессандра повернулась к камере боком, блеснув оголенными ягодицами в бикини.

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