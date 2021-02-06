Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", вирішила пограти перед камерою
На кадрах зірка була в черевиках, панчохах, піджаку та спідниці. Красуня задерла останнє і показала верхню частину ніжки і мереживну частину панчіх. Волосся у Лери залишилися розпущеним, а знімала Товстолес себе на телефон, позуючи перед дзеркалом. Кадри вийшли дуже спокусливими і захоплюючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості, де дівчина залишила кадри безсоромності.
"Привітики", - підписала фото зірка.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Прекрасно", "ти красуня"," дуже", "Шикарна, як завжди"," відразу видно, що професійна модель"," розкішна"," Колір, однозначно"," ніколи такої краси не бачив і ось знову"," шикарна, Краща актриса жіночого кварталу"," Супер дівчина", " Лера тут прям злочинно-спокуслива! Пропоную її заарештувати, закувати в наручники, а далі-у кого на що вистачить фантазії)))))"
Ми писали, що актриса студії "Квартал 95" і українська модель Валерія Товстолес випробувала нову білизну в ліжку.
Дівчина поніжилася в ліжку в нижній білизні, але сховала своє розкішне тіло під ковдрою, розгледіти можна лише очі з млосним поглядом і хвилююче оголене плече.
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