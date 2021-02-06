Известная актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", решила поиграть перед камерой

На кадрах звезда в была в ботинках, чулках, пиджаке и юбке. Красотка задрала последнее и показала верхнюю часть ножки и кружевную часть чулков. Волосы у Леры остались распущенными, а снимала Товстолес себя на телефон, позируя перед зеркалом. Кадры получились очень соблазнительными и увлекательными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости, где девушка оставила кадры бесстыдства.

"Приветики", - подписала фото звезда.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Прекрасно", "Ты красавица", "Очень", "Шикарна, как обычно", "Сразу видно, что профессиональная модель", "Роскошная", "Цвет, однозначно", "Никогда такой красоты не видел и вот опять", "Шикарная, лучшая актриса женского квартала", "Супер девушка", "Лера тут прям преступно-соблазнительная! Предлагаю её арестовать, заковать в наручники, а дальше - у кого на что хватит фантазии)))))"

Мы писали, что актриса студии "Квартал 95" и украинская модель Валерия Товстолес опробовала новое белье в постели.

Девушка понежилась в кровати в нижнем белье, но спрятала свое роскошное тело под одеялом, разглядеть можно лишь глаза с томным взглядом и волнительно обнаженное плечико.

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