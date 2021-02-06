Відома українська актриса і співачка Віра Кекелія, зірка "Квартал 95", змінила образ і показала ніжний наряд в новій фотосесії
Віра Кекелія є активним користувачем соціальної мережі Instagram, де розповідає про своє життя, сім'ю та роботу. Так, артистка не тільки учасниця жіночого кварталу, вона ще й починаюча співачка, яка активно працює над своїм власним репертуаром і розвивається як сольна співачка.
Також зірка нещодавно народила дитину і встигає також провести час з сім'єю в першу чергу. А нещодавно Віра представила серію кадрів з нової і чуттєвої фотосесії, в якій блищала в ніжній сукні білого кольору з глибоким декольте. Акуратна зачіска і макіяж повністю змінили віру.
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"Мій Life Style! В цьому році я прищепила собі вже 2 корисні звички: повністю відмовилася від цукру (практично місяць вже🙈) ііііі... роблю вранці "вакуум" за рекомендаціями 🙌 🏼 для супер плоского живота🥳», - розповіла Віра.
Шанувальники не змогли пройти повз:
"Клас))); Віруня, красива-хана!; Ах♥️; яка красива 💋; подобається ❤; Лебідь😌❤️; Боже, моя ж ти фея❤; шикарна❤️😍 клас)))».
Також до цього Віра Кекелія показала себе і розповіла про Ранок. На фото Кекелія позує в сукні з відкритими плечима. Зірка доповнила образ стильною зачіскою і легким мейкапом.
Віра дивилася в камеру і показала себе з декількох ракурсів. Знімки вийшли захоплюючими і навіть трохи пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мої ранку тепер починаються з красивих суконь, ніжного макіяжу і стильної зачіски", - написала зірка під фото.
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