Известная украинская актриса и певица Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", сменила образ и показала нежный наряд в новой фотосессии

Вера Кекелия является активным пользователем социальной сети Инстаграм, где рассказывает о своей жизни, семье и работе. Так, артистка не только участница Женского квартала, она еще и начинающая певица, которая активно работает над своим собственным репертуаром и развивается как сольная певица.

Также звезда недавно родила ребенка и успевает также провести время с семьей в первую очередь. А недавно Вера представила серию кадров из новой и чувственной фотосессии, в которой блистала в нежном платье белого цвета с глубоким декольте. Аккуратная прическа и макияж полностью преобразили Веру.

«Мой Life Style! В этом году я привила себе уже 2 полезные привычки: полностью отказалась от сахара (практически месяц уже🙈) иииии... делаю по утрам «вакуум» по рекомендациям 🙌🏼 для супер плоского живота🥳», - рассказала Вера.

Поклонники не смогли пройти мимо:

«Класс))); Веруня, красивая – хана!; Ах♥️; Какая красивая 💋; Нравится ❤;Лебедь😌❤️; Боже, моя ж ты фея❤; Шикарная❤️😍 Класс)))».

Также до этого Вера Кекелия показала себя и рассказала про утро. На фото Кекелия позирует в платье с открытыми плечами. Звезда дополнила образ стильной прической и легким мейкапом.

Вера смотрела в камеру и показала себя с нескольких ракурсов. Снимки получились увлекательными и даже немного пикантными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои утра теперь начинаются с красивых платьев, нежного мейкапа и стильной прически", - написала звезда под фото.

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