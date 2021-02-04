Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала вигини в маленькому бікіні

Довгонога красуня вразить фігурою під час відпочинку на Мальдівах, повідомляє Politeka.net. Зірка демонструє всі принади без прикрас.

Зазначимо, що Нікітюк вже повернулася в Україну, але продовжує робити пости, зроблені на островах.

Цього разу зірка позувала на березі. Леся була в крихітному купальнику, який натягнувся на грудях, а його лямки обвили тіло, тим самим підкресливши його стрункість.

Трохи вище стегон підстрибнули плавочки, і в результаті оголилися пружні сідниці.

Завершили літній образ зірки капелюшок і темні окуляри.

"Я вже пишу книгу, яку колись прочитаю і згадаю ці божевільні події, що відбуваються зі мною останні 5 днів 🌚 А назву я цю книгу «Кривавий Автограф» я думаю буде кілька томів😁", - написала Нікітюк.

За 40 хвилин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Візуально все виглядає дуже гідно", " Господи ,що за пристрасті там з вами відбуваються, Лесю?", "Просто немає слів, вогонь🔥 🔥 🔥", " ну красуня!🔥 🔥 🔥 👍 👍 ", "Або розгляньте назву "Найдовші ноги Україна"😂", " Я б купила таку книгу, думаю почитати буде що😅", "ви така унікальна і щира, буде цікаво", " яка ти ваууу😻 😻 😻", " що сталося, можна подробиці? ", "Красуня, українські дівчата найчарівніші на світі! ", "Бажаю вам щастя від усієї свої)) душі !!! Найкраща !! 🔥 ", "Полякова навчила фотошопу? Леся, як завжди красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.