Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала изгибы в маленьком бикини

Длинноногая красотка впечатает фигурой во время отдыха на Мальдивах, сообщает Politeka.net. Звезда демонстрирует все прелести без прикрас.

Отметим, что Никитюк уже вернулась в Украину, но продолжает делать посты, сделанные на островах.

В этот раз звезда позировала на берегу. Леся была в крохотном купальнике, который натянулся на груди, а его лямки обвили тело, тем самым подчеркнув его стройность.

Чуть выше бедер подпрыгнули плавочки, и в результате оголились упругие ягодицы.

Завершили летний образ звезды шляпка и темные очки.

"Я уже пишу книгу, которую когда-то прочитаю и вспомню эти сумасшедшие события, происходящие происходят со мной последние 5 дней 🌚 А назову я эту книгу «Кровавый Автограф» я думаю будет несколько томов😁", - написала Никитюк.

За 40 минут пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Визуально все выглядит очень достойно", "Господи,что за страсти там с вами происходят,Леся?", "Просто нет слов, огонь🔥🔥🔥", "Ну красотка!🔥🔥🔥👍👍", "Или рассмотрите название «Самые длинные ноги Украина »😂", "Я бы купила такую книгу, думаю почитать будет что 😅", "Вы такая уникальная и искренняя, будет интересно", "Какая ты Ваууу 😻😻😻", "Что случилось, можно подробности? "," Красавица, Украинские девушки самые очаровательные на свете! "," Желаю Вам счастья от всей свои хмельницкого)) души !!! Лучшая !! 🔥 ", "Полякова научила фотошопу ? Леся, как всегда красотка", - написали пользователи сети.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.