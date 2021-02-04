Зірка "Танців з зірками", відомий український хореограф Олена Шоптенко вразила пристрасним танцем

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала захоплююче відео, і поділилася своїм секретом. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Хореограф показала аргентинське танго з елементами стрип пластики. Вона танцювала в спокусливій чорній сукні з довгою бахромою і прозорими вставками.

Відео було знято в напівтемряві і димі.

Олена Шоптенко розповіла, що особливість, яка зараз допомагає робити приголомшливі танці, з'явилася у неї ще в дитинстві.

"У дитинстві у мене була улюблена гра. Я брала будь-які 2 речі, розбирала їх, брала, як мені здавалося, кращі їх частини (ну або ті, що відділялися 😅) і компонувала між собою. У підсумку, виходило вдосконалена модель, як я вважала, яка може і не застосовна, зате точно краще», - поділилася хореограф.

Може здатися, що таке заняття далеко від танців, але насправді це не так.

«Я постійно вивчала різні танцювальні напрямки саме для того, щоб впроваджувати їх у свій бальний танець і створювати щось абсолютно ні на що не схоже. З часом це стало моїм улюбленим прийомом, я знайшла себе саме в з'єднанні абсолютно різних танцювальних стилів між собою", - розповіла хореограф.

У мережі захоплюються побаченим.

"Боже як це красиво", "ви неймовірна", "класний експеримент", "Просто принадність", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" обпекла своїми рухами в тісних лосинках:"це було круто".

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