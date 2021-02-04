Звезда "Танців з зірками", известный украинский хореограф Алена Шоптенко восхитила страстным танцем

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала захватывающее видео, и поделилась своим секретом. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Хореограф показала аргентинское танго с элементами стрип пластики. Она танцевала в соблазнительном черном платье с длинной бахромой и прозрачными вставками.

Видео было снято в полумраке и дыме.

Алена Шоптенко рассказала, что особенность, которая сейчас помогает делать ошеломительные танцы, появилась у нее еще в детстве.

«В детстве у меня была любимая игра. Я брала любые 2 вещи, разбирала их, брала, как мне казалось, лучшие их части (ну или те, что отделялись 😅) и компоновала между собой. В итоге, получалось усовершенствованная модель, как я считала, которая может и не применима, зато точно лучше», - поделилась хореограф.

Может показаться, что такое занятие далеко от танцев, но на самом деле это не так.

«Я постоянно изучала разные танцевальные направления именно для того, чтоб внедрять их в свой бальный танец и создавать что-то абсолютно ни на что не похожее. Со временем это стало моим любимым приемом, я нашла себя именно в соединении абсолютно разных танцевальных стилей между собой», - рассказала хореограф.

В Сети восхищаются увиденным.

"Боже как это красиво", "Вы невероятная", "Классный эксперимент", "Просто прелесть", - пишут в комментариях.

Напомним, что Шоптенко из "Танців з зірками" обожгла своими движениями в тесных лосинках: "Это было круто".

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