Популярна модель Альона Омович, яку називають Українською Кім Кардашьян, у непристойно-короткій сукні влаштувала зйомку на вулиці

Дівчина активно проводить час на відпочинку в Єгипті, при цьому не бентежачись розповідати про свої пластичні операції і критикувати тих, хто її за це засуджує. Олена є досить популярною моделлю одягу, яка часто знімається для реклами товарів онлайн-магазинів.

Через неприродно струнку фігуру і пишні форми, які Омович отримала завдяки пластичній хірургії, жоден образ дівчини не залишає користувачів Instagram байдужими.

Як видно на одному з фото, представленому на фан-акаунті, дівчина навіть в простій сукні зможе здивувати. Тонке міні-плаття на маленьких лямках і досить короткої довжини підкреслило і бюст шостого розміру Олени, і крихітну талію. Мінімум деталей в образі відразу помітили в мережі:

"Красива і крута, яка ж шикарна 🌺; плаття досить маленьке❤️; прекрасний наряд і різка дівчина; Одна неприродно красива; перебір з красою; фантастичний наряд😉 👍; вона взагалі не бентежиться і це добре🙌 🙌; ти така красива принцеса; супер 😍 💓 красива😍 💓».

Раніше Омович блиснула фігурою в чорній сукні з сіточки і такого ж кольору білизна без лямок.

Лаконічний, але пікантний образ відразу підкреслив бюст шостого розміру і сідниці моделі, в які вона поставила імпланти. Обличчя при цьому Олена приховала спеціальною пов'язкою, якою користуються в Туреччині та Єгипті жінки, приховуючи себе від сторонніх очей.

Дівчина ж надала собі таким чином інтриги і загадковості, незважаючи на наряд в цілому.

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