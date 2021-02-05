Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, в неприлично-коротком платье устроила съемку на улице

Девушка активно проводит время на отдыхе в Египте, при этом не смущаясь рассказывать о своих пластических операциях и критиковать тех, кто ее за это осуждает. Алена является довольно популярной моделью одежды, которая часто снимается для рекламы товаров онлайн-магазинов.

Из-за неестественно стройной фигуры и пышных форм, которые Омович получила благодаря пластической хирургии, ни один образ девушки не оставляет пользователей Инстаграм равнодушными.

Как видно на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, девушка даже в простом платье сможет удивить. Тонкое мини-платье на маленьких лямках и довольно короткой длинны подчеркнуло и бюст шестого размера Алены, и крошечную талию. Минимум деталей в образе сразу заметили в сети:

«Красивая и крутая, какая же шикарная 🌺; платье довольно маленькое❤️; Прекрасный наряд и резкая девушка; Одна неестественно красивая; перебор с красотой; Фантастический наряд😉👍; Она вообще не смущается и это хорошо🙌🙌; ты такая красивая принцесса; Супер😍💓 красивая😍💓».

Ранее Омович блеснула фигурой в черном платье из сеточки и такого же цвета белье без лямок.

Лаконичный, но пикантный образ сразу подчеркнул бюст шестого размера и ягодицы модели, в которые она поставила импланты. Лицо при этом Алена скрыла специальной повязкой, которой пользуются в Турции и Египте женщины, скрывая себя от посторонних глаз.

Девушка же придала себе таким образом интриги и загадочности, несмотря на наряд в целом.

Напомним, что украинская Кардашьян с подружкой не удержали юбки на ветру, эффектные кадры

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян забыла про стыд, вывалив напоказ аппетитные «дыньки»

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без одежды соблазнительно выгнулась и поразила достоинствами фигуры