Відома українська співачка Оля Полякова поділилася особистими кадрами, зробленими під час розбору подарунків після свята

Під час відпустки на Мальдівах Полякова тихо і по-сімейному відсвяткувала свій день народження 17-го січня. А день тому Ольга вирушила на черговий корпоратив, де повинна була виступити в якості запрошеної співачки на чиємусь дні народження. Опинившись вже перед імпровізованою сценою, зірка побачила свою старшу дочку.

А потім і подруг, які прийшли на вечірку. Так, Даша Астаф'єва, Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк, Соня Плакидюк, Катерина Кухар підготували подрузі справжній сюрприз, вони влаштували їй бурхливу вечірку з приводу її дня народження, про яку вона завжди мріяла.

Після того, як зірки відсвяткували і повеселилися на славу, Оля вирішила вранці показати себе в природному вигляді і розповісти про те, які подарунки отримала. Спочатку Полякова без макіяжу і з поплутаним волоссям покликала дочок, які із задоволенням почали розбирати всю красу.

Потім сама зірка приміряла костюми – які отримала-чорну шовкову піжаму від Маші Єфросиніної, дизайнерський спортивний костюм і мереживну смарагдову білизну, якою також не посоромилася похвалитися. Після зірка розібрала пакети з прикрасами, вазами і навіть стильними сервізами з цукорницею.

Приміряючи мережива, задоволена зірка покрутилася перед дзеркалом зі словами: "Яка краса. Ну як добре сидить, а?".

В цілому, зірка бурхливо відзначила свій день народження, про що свідчать фото в мережі. Полякова опублікувала кадри зі свого дня народження. На фото зірка постала в спокусливих нарядах в оточенні близьких.

За півгодини пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як було весело✌ 🏻 💜", " Ухти, які прикольні)", веселі фоточки вийшли👍 😂 😂", " ну, яка ж Крута леді!", "Смешнючие", " Горячооо🔥 🔥", "чекаю продовження😹", "мої Позитивчики🔥 😍", " Соня - 🔥 Моє прям настрій на вечірці👌", " Оля!!! Ви найкрасивіша!!!", "Веселі, запальні і вогненні фотки вийшли. Вмієте гуляти, чекаємо продовження 👏", - написали користувачі Мережі.

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