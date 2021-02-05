Известная украинская певица Оля Полякова поделилась личными кадрыми, сделанными во время разбора подарков после праздника

Во время отпуска на Мальдивах Полякова тихо и по-семейному отпраздновала свой день рождения 17-го января. А день назад Ольга отправилась на очередной корпоратив, где должна была выступить в качестве приглашенной певицы на чьем-то дне рождения. Оказавшись уже перед импровизированной сценой, звезда увидела свою старшую дочь.

А затем и подруг, которые пришли на вечеринку. Так, Даша Астафьева, Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Соня Плакидюк, Екатерина Кухар подготовили подруге настоящий сюрприз, они устроили ей бурную вечеринку по поводу ее дня рождения, о которой она всегда мечтала.

После того, как звезды отпраздновали и повеселились на славу, Оля решила утром показать себя в естественном виде и рассказать о том, какие подарки получила. Сначала Полякова без макияжа и со спутанными волосами позвала дочек, которые с удовольствием принялись разбирать всю красоту.

Затем сама звезда примерила костюмы, которые получила – черную шелковую пижаму от Маши Ефросининой, дизайнерский спортивный костюм и кружевное изумрудное белье, которым также не постеснялась похвастаться. После звезда разобрала пакеты с украшениями, вазами и даже стильными сервизами с сахарницей.

Примеряя кружева, довольная звезда покрутилась перед зеркалом со словами: "Какая красота. Ну как хорошо сидит, а?".

В целом, звезда бурно отметила свой день рождения, о чем свидетельствуют фото в сети. Полякова опубликовала кадры со своего дня рождения. На фото звезда предстала в соблазнительных нарядах в окружении близких.

За полчаса пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Как было весело ✌🏻💜", "Ухты, какие прикольные)",Веселые фоточки получились 👍😂😂", "Ну, какая же крутая леди!", "Смешнючие", "Горячооо 🔥🔥", "Жду продолжения 😹", "Мои позитивчики🔥😍", "Соня - 🔥 моё прям настроение на вечеринке👌", "Оля!!! Вы самая красивая!!!", "Весёлые, зажигательные и огненные фотки получились. Умеете гулять, ждём продолжения 👏", - написали пользователи сети.

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