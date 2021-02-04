Світська левиця й модель Кім Кардашьян збентежила чуттєвим образом
Як передає Politeka.net, 40-річна американська зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе у всій красі.
Так, гаряча брюнетка презентувала нову лінію одягу для дому та сну. Модель примірила шовкові вбрання: ночнушки, піжамки та халатики кольору пудра або золото.
Щоб розохотити публіку, зірка пограла з позами. Зокрема, Кім спочатку розкріпачилася в кріслі. Дівчина розпахнула халатик, блиснувши апетитним декольте. Далі підняла й зігнула в коліні ніжку, задерши підборіддя та глянувши в ретро-камеру, яку тримала в руці. При цьому Кім склала губи, як для поцілунку.
Потім модель побешкетувала на ліжку. На одному з кадрів дівчина тримала в руках ніжну трояндочку, кинувши томний погляд через плече.
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"Представляємо вам багату колекцію романтичного домашнього одягу в золотистих тонах і в чуттєвому стилі, зроблену з шовковистої тканини з додаванням еластичності", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:
"Найзаповітніша мрія 🔥"
"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь ))"
"Кім красуня 🔥"
"Атмосфера ретро"
"Завжди таке задоволення від знімків з тобою 💖"
Раніше ми повідомляли, Кардашьян показала, як повеселилася з подружками. Дівчина вляглися на підлогу, щоб надати кадру пікантності. Кім (посередині) була в темній футболці і стильних брюках.
Нагадаємо, мокра Кім Кардашьян в прозорій блузі приголомшила розміром своїх принад
А ще Politeka писала, що Кім Кардашьян полонила розмірами своїх "диньок", прийнявши пікантну позу на спині