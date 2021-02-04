Светская львица и модель Ким Кардашьян обескуражила чувственным образом
Как передает Politeka.net, 40-летняя американская звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя во всей красе.
Так, горячая брюнетка презентовала новую линию одежды для дома и сна. Модель примерила шелковые наряды: ночнушки, пижамки и халатики цвета пудра или золото.
Дабы разохотить публику, звезда поиграла с позами. В частности, Ким сначала раскрепостилась в кресле. Девушка распахнула халатик, блеснув аппетитным декольте. Далее подняла и согнула в колене ножку, задрав подбородок и взглянув в ретро-камеру, которую держала в руке. При этом Ким сложила губы, как для поцелуя.
Затем модель пошалила на кровати. На одном из кадров девушка держала в руках нежную розочку, кинув томный взгляд через плечо.
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"Представляем вам богатую коллекцию романтической домашней одежды в золотистых тонах и в чувственном стиле, сделанную из шелковистой ткани с добавлением эластичности", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:
"Самая заветная мечта 🔥"
"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь ))"
"Ким красотка 🔥"
"Атмосфера ретро"
"Всегда такое удовольствие от снимков с тобой 💖"
Ранее мы сообщали, Кардашьян показала, как повеселилась с подружками. Девушка улеглись на пол, чтобы придать кадру пикантности. Ким (посередине) была в темной футболке и стильных брюках.
Напомним, мокрая Ким Кардашьян в прозрачной блузе ошеломила размером своих прелестей
А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян пленила размерами своих "дынек", приняв пикантную позу на спине