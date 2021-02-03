Відома співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала себе на відпочинку

На кадрах Санта позує в сорочці і штанях, сівши на коня. Красуня гуляла біля берега водойми, надівши на голову жокейський капелюх. Образ Дімопулос доповнила стильною сумочкою. Співачка показала кілька кадрів з прогулянки, захоплюючи розкішними видами Дубаїв, де зараз зірка відпочиває. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи колишню солістку групи "ВІА Гра" Тетяну Котову, поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже стильно!", "Як красиво", "жити в кайф", "ви в цьому році все спробували", "я так розумію, вирішили з Нового року все спробувати, движуха", "гармонія і возз'єднання з природою", "тобі підходить красуня в ролі наїзниці", "красуня".

Ми писали, що співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос похвалилася, як проводила час у відпустці.

У ролику чітко видно, як українська зірка Санта Дімопулос в спеціальній екіпіровці вирішила отримати дозу адреналіну на екстремальному атракціоні.

Атракціон представляє з себе зіплайн, простягнутий під кутом 16 градусів між хмарочосами (46-й поверх) над причалом Дубая.

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