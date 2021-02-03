Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес знялася в новій фотосесії в одній сорочці

Популярна артистка звикла бути в центрі уваги – зірка не тільки вміло підбирає образи, але ще і привертає увагу зовнішнім виглядом. Справа в тому, що в 51-рік Лопес виглядає на впевнені 30 і з гордістю заявляє, що це результат грамотної роботи над собою, але ніяк не пластики або ботокса.

Кілька тижнів тому Лопес також взяла участь у фотосесії для бренду Coach, про що тепер активно повідомляє в Сторісах в Instagram. Як видно, для одного з образів Лопес взяла тільки сорочку, яку спустила з плечей, і кеди. Зачіску ж артистка зробила досить незвичайну для свого стилю, а доповнила «лук» сережками-кільцями.

Як можна помітити, здоровий спосіб життя-це велика перевага для шкіри, спеціально для цього Лопес постійно робить зволожуючі маски, хімічні пілінги та медичні маски для очищення пір і видалення омертвілої шкіри.

На думку косметологів, справа не тільки в харчуванні і спорті, адже пружна шкіра Лопес виглядає реально молодо. Косметологи впевнені, що співачка робить дорогі світлотерапевтичні процедури, мікродермальну дермобразію, лазерну шліфовку обличчя і багато іншого.

Як видно, на самій сцені Лопес, вся в блискітках і в коротенькому червоному костюмі підкорює відвертістю і танцями, частину свого виступу зірка просто танцює і вражає акробатичними трюками.

"Богиня краси 👀; Привіт, Джло, я люблю тебе, прекрасна леді!; Чудова, красива, як шикарна троянда, з мого саду найдорогоцінніша червона троянда❤️; справжня левиця, ти любов❤️; який Убивчий вигляд! Казковий постріл!; Одна з найкрасивіших жінок, яких я бачив 👑❤; так приголомшливо !!!! 👌 ; А тіло і ноги. Ноги красиві і ніколи не закінчуються !!",- пишуть користувачі.

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