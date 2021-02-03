Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в новой фотосессии в одной рубашке

Популярная артистка привыкла быть в центре внимания – звезда не только умело подбирает образы, но еще и привлекает внимание внешним видов целом. Дело в том, что в 51-год Лопес выглядит на уверенные 30 и с гордостью заявляет, что это результат грамотной работы над собой, но никак не пластики или ботокса.

Несколько недель назад Лопес также приняла участие в фотосессии для бренда Coach, о чем теперь активно сообщает в Сторисах в Инстаграм. Как видно, для одного из образов Лопес взяла только рубашку, которую спустила с плеч, и кеды. Прическу же артистка сделала довольно необычную для своего стиля, а дополнила «лук» серьгами-кольцами.

Как можно заметить, здоровый образ жизни – это большое преимущество для кожи, специально для этого Лопес постоянно делает увлажняющие маски, химические пилинги и медицинские маски для очищения пор и удаления омертвевшей кожи.

По мнению косметологов, дело не только в питании и спорте, ведь упругая кожа Лопес выглядит реально молодо. Косметологи уверены, что певица делает дорогие светотерапевтические процедуры, микродермальную дермобразию, лазерную шлифовку лица и многое другое.

Как видно, на самой сцене Лопес, вся в блестках и в коротеньком красном костюме покоряет откровенностью и танцами, часть своего выступления звезда просто танцует и поражает акробатическими трюками.

«Богиня красоты 👀; Привет, Джло, я люблю тебя, прекрасная леди!; Великолепная, красивая, как шикарная роза, из моего сада самая драгоценная красная роза❤️; Настоящая львица, ты любовь❤️; какой убийственный вид! Сказочный выстрел!; Одна из самых красивых женщин, которых я видел 👑❤; ТАК потрясающе !!!! Навсегда молодая роза 👌; А тело и ноги. Ноги красивые и никогда не заканчиваются !!», - пишут пользователи.

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