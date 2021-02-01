Відома модель Кім Кардаш'ян показала, як проводить час

На фото Кім була в бікіні і хустці, яким покрила голову. Дівчина сиділа на загородженні, розставивши ніжки. Кім доповнила образ стильними окулярами і кросівками. Як можна помітити, красуня відпочиває біля моря, насолоджуючись моментом. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відпочиваю", - написала зірка під фото.

Сестра Кім Хлої відразу прокоментувала публікацію:

"Хотіла б я бути тим балконом", - написала зірка.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ось вона", "тіло", "тільки що", " Невже я одна задаюся питанням, чи знову вони разом?", "Симпатичні кросівки, Кім", "слухай, Кім сказала, що тепер вона одна, добре", "просто розслабся", " Все ще в настрої, ви, хлопці, знову разом?", "Поверни моєму хлопчикові всі його кросівки !!!", "Ти просто богиня", "почекайте, у неї все ще є", "Кім, ти неймовірно залучаєш своїм тілом".

Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардаш'ян показала, як виглядала до популярності.

Зірка вирішила показати себе до всіх маніпуляцій, опублікувавши знімок в Instagram.

Кадр датується 1996 роком. 16-річна Кім позувала в блакитній футболочці і синій міні-спідниці. Дві заколочки в волоссі стали відмінним завершенням настільки невигадливого образу.

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