Відома модель Кім Кардаш'ян показала, як проводить час
На фото Кім була в бікіні і хустці, яким покрила голову. Дівчина сиділа на загородженні, розставивши ніжки. Кім доповнила образ стильними окулярами і кросівками. Як можна помітити, красуня відпочиває біля моря, насолоджуючись моментом. Про це пишете Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Відпочиваю", - написала зірка під фото.
Сестра Кім Хлої відразу прокоментувала публікацію:
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"Хотіла б я бути тим балконом", - написала зірка.
Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ось вона", "тіло", "тільки що", " Невже я одна задаюся питанням, чи знову вони разом?", "Симпатичні кросівки, Кім", "слухай, Кім сказала, що тепер вона одна, добре", "просто розслабся", " Все ще в настрої, ви, хлопці, знову разом?", "Поверни моєму хлопчикові всі його кросівки !!!", "Ти просто богиня", "почекайте, у неї все ще є", "Кім, ти неймовірно залучаєш своїм тілом".
Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардаш'ян показала, як виглядала до популярності.
Зірка вирішила показати себе до всіх маніпуляцій, опублікувавши знімок в Instagram.
Кадр датується 1996 роком. 16-річна Кім позувала в блакитній футболочці і синій міні-спідниці. Дві заколочки в волоссі стали відмінним завершенням настільки невигадливого образу.
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