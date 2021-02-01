Известная модель Ким Кардашьян показала, как проводит время

На фото Ким была в бикини и платке, которым покрыла голову. Девушка сидела на заграждении, расставив ножки. Ким дополнила образ стильными очками и кроссовками. Как можно заметить, красотка отдыхает у моря, наслаждаясь моментом. Об этом пишете Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отдыхаю", - написала звезда под фото.

Сестра Ким Хлои сразу прокомментировала публикацию:

"Хотела бы я быть тем балконом", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Вот она", "Тело", "Только что", "Неужели я одна задаюсь вопросом, снова ли они вместе?", "Симпатичные кроссовки, Ким", "Слушай, Ким сказала, что теперь она одна, хорошо", "Просто расслабься", "Все еще в настроении, вы, ребята, снова вместе?", "Верни моему мальчику все его кроссовки !!!", "Ты просто богиня", "Подождите, у нее все еще есть", "Ким, ты невероятно привлекаешь своим телом".

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Звезда решила показать себя до всех манипуляций, опубликовав снимок в Инстаграм.

Кадр датируется 1996 годом. 16-летняя ким позировала в голубой футболочке и синей мини-юбке. Две заколочки в волосах стали отличным завершением столь незатейливого образа.

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