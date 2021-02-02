Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кім Кардаш'ян, показала себе, захоплюючи зухвалістю

На фото зірка позувала в сукні з відкритою спиною, частково складається з мотузочок. Гюль розвернулася спиною, показуючи підтягнуту п'яту точку. Волосся Бахарі вирішила зібрати в хвостик, а руками взялася за голову. Красуня стояла на сходинках і без збентеження хвалилася ефектними формами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зухвала, як барбекю. Але дитину не повернути", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Схопили", "казково", "шалено красива", "красуня, так літай", "виглядає чудово", " ніколи не ходив так по сходах .... як це?", "Ти чудова", " Мені подобається твоя спина в темно-синьому. Красиво", "дивно, я вражений", " у тебе є це плаття червоного кольору?". "Я б сказав вам, що ви всі, але ви цього не цінуєте", "гаряче!".

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Бахарі постала в біло-сріблястому купальнику, який зовсім не приховував її гідності і досить вдало їх підкреслив.

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