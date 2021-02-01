Популярна телеведуча Леся Нікітюк завершує свій відпочинок на Мальдівах і повертається до Києва
Вона розмістила в сторіз соцмережі "Instagram" кілька коротких відео, які записала, прояснюючи з райським відпочинком, передає Politeka.net.
Нікітюк каже, що буде дуже нудьгувати. Також телеведуча відповіла всім. хто стверджує. що на Мальдівах нецікаво.
"Прощайте Мальдіви. Це було незабутньо. Мені буде нудно. Як в принципі ці сім днів. Я жартую. На Мальдівах не нудно. Всі, хто сумує на Мальдівах, повинні ходити до психолога. Це ваші особисті проблеми. Тут офігенно», - стверджує телеведуча.
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На підтвердження своїх слів вона показала пейзажі островів.
Нікітюк дала кілька порад тим, хто планує відпочинок на Мальдівах. Зокрема вона радить уточнювати у туроператорів, з якого боку острова краще брати віллу, оскільки з одного зазвичай дуже шумно, сильно б'ють хвилі і заважають спати.
Також телеведуча радить для трансферу безпосередньо до готелю користуватися катером, а не гідролітаком. Так і дешевше і вид приголомшливий. Наприклад, під час її поїздки їх супроводжували Дельфіни.
Нікітюк показала фото, на котрому відображена в міні-шортах під час трансферу.
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