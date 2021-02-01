Популярна телеведуча Леся Нікітюк завершує свій відпочинок на Мальдівах і повертається до Києва

Вона розмістила в сторіз соцмережі "Instagram" кілька коротких відео, які записала, прояснюючи з райським відпочинком, передає Politeka.net.

Нікітюк каже, що буде дуже нудьгувати. Також телеведуча відповіла всім. хто стверджує. що на Мальдівах нецікаво.

"Прощайте Мальдіви. Це було незабутньо. Мені буде нудно. Як в принципі ці сім днів. Я жартую. На Мальдівах не нудно. Всі, хто сумує на Мальдівах, повинні ходити до психолога. Це ваші особисті проблеми. Тут офігенно», - стверджує телеведуча.

На підтвердження своїх слів вона показала пейзажі островів.

Нікітюк дала кілька порад тим, хто планує відпочинок на Мальдівах. Зокрема вона радить уточнювати у туроператорів, з якого боку острова краще брати віллу, оскільки з одного зазвичай дуже шумно, сильно б'ють хвилі і заважають спати.

Також телеведуча радить для трансферу безпосередньо до готелю користуватися катером, а не гідролітаком. Так і дешевше і вид приголомшливий. Наприклад, під час її поїздки їх супроводжували Дельфіни.

Нікітюк показала фото, на котрому відображена в міні-шортах під час трансферу.

Нагадаємо, що спекотна Нікітюк в прозорому парео подражнила фантастичним пейзажем: "вона ще й знущається"

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в панчохах перещеголяла Фреймут на очах у красеня з «Танців з зірками»: «Прям задоволений...».

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.