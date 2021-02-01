Популярная телеведущая Леся Никитюк завершает свой отдых на Мальдивах и возвращается в Киев

Она разместила в сториз соцсети "Инстаграм" несколько коротких видео, которые записала, проаясь с райским отдыхом, передает Politeka.net.

Никитюк говорит, что будет очень скучать. Также телеведущая ответила всем. кто утверждает. что на Мальдивах неинтересно.

«Прощайте Мальдивы. Это было незабываемо. Мне будет скучно. Как в принципе эти семь дней. Я шучу. На Мальдивах не скучно. Все, кто скучает на Мальдивах, должны ходить к психологу. Это ваши личные проблемы. Тут офигенно», - утверждает телеведущая.

В подтверждение своих слов она показала пейзажи островов.

Никитюк дала несколько советов тем, кто планирует отдых на Мальдивах. В частности она советует уточнять у туроператоров, с какой стороны острова лучше брать виллу, поскольку с одной обычно очень шумно, сильно бьют волны и мешают спать.

Также телеведущая советует для трансфера непосредственно к отелю пользоваться катером, а не гидросамолетом. Так и дешевле и вид потрясающий. К примеру, во время ее поездки их сопровождали дельфины.

Никитюк показала фото, на котром запечатлена в мини-шортах во время трансфера.

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