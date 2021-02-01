Популярная телеведущая Леся Никитюк завершает свой отдых на Мальдивах и возвращается в Киев
Она разместила в сториз соцсети "Инстаграм" несколько коротких видео, которые записала, проаясь с райским отдыхом, передает Politeka.net.
Никитюк говорит, что будет очень скучать. Также телеведущая ответила всем. кто утверждает. что на Мальдивах неинтересно.
«Прощайте Мальдивы. Это было незабываемо. Мне будет скучно. Как в принципе эти семь дней. Я шучу. На Мальдивах не скучно. Все, кто скучает на Мальдивах, должны ходить к психологу. Это ваши личные проблемы. Тут офигенно», - утверждает телеведущая.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Дочка Кухар из «Танців з зірками» повторила трюки матери, в сети ахнули: «Будущая прима»
Осадчая и Горбунов разоткровенничались на "Голосі країни", Балан вернулся на проект: «Это будет разрыв»
Еще один участник раскрыл лицо в шоу «Маска», Данилко схватился за голову: "Я вообще не ожидал!"
На чем ездят Каменских, Влад Яма, Билык, Дорофеева и другие звезды-любимчики украинцев: фото, чей "конь" роскошнее
В подтверждение своих слов она показала пейзажи островов.
Никитюк дала несколько советов тем, кто планирует отдых на Мальдивах. В частности она советует уточнять у туроператоров, с какой стороны острова лучше брать виллу, поскольку с одной обычно очень шумно, сильно бьют волны и мешают спать.
Также телеведущая советует для трансфера непосредственно к отелю пользоваться катером, а не гидросамолетом. Так и дешевле и вид потрясающий. К примеру, во время ее поездки их сопровождали дельфины.
Никитюк показала фото, на котром запечатлена в мини-шортах во время трансфера.
Напомним, что знойная Никитюк в прозрачном парео подразнила фантастическим пейзажем: "Она еще и издевается"
Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».
Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.