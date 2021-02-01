Модель бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила красою на новому фото

Як повідомляє Politeka.net, бразильська красуня поділилася свіжими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

"За лаштунками", - підписала вона фото.

39-річна Амбросіо зробила селфі і похвалилася яскравим макіяжем. Очі з густо нафарбованими віями були підведені чорними стрілками. А на щоках були густо нанесені рум'яна. Помада підібрана в тон.

Волосся дівчина залишила розпущеним, призібравши тільки пасма у особи.

Користувачі Мережі захоплені красою моделі, яка буквально вбиває наповал одним поглядом. Однак є й ті, хто знайшов до чого причепитися.

"Карколомна«,» дивно, як ти виглядаєш все красивіше і красивіше«," Цей красивий ніс. Шалено красива" « "подобається, що у неї брови природні», «ідол», «просто вау", "Королева», «ідеальна", " не йдуть червоні щоки!", "Вау, скільки макіяжу«,» О, Боже мій, яка красива«,» час над тобою не владно«,» не природна", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Алессандра вирішила влаштувати чуттєву фотосесію на природі, в черговий раз нагадавши шанувальникам про свою вражаючу фізичну форму.

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