Модель бренду Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила красою на новому фото
Як повідомляє Politeka.net, бразильська красуня поділилася свіжими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
"За лаштунками", - підписала вона фото.
39-річна Амбросіо зробила селфі і похвалилася яскравим макіяжем. Очі з густо нафарбованими віями були підведені чорними стрілками. А на щоках були густо нанесені рум'яна. Помада підібрана в тон.
Волосся дівчина залишила розпущеним, призібравши тільки пасма у особи.
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Користувачі Мережі захоплені красою моделі, яка буквально вбиває наповал одним поглядом. Однак є й ті, хто знайшов до чого причепитися.
"Карколомна«,» дивно, як ти виглядаєш все красивіше і красивіше«," Цей красивий ніс. Шалено красива" « "подобається, що у неї брови природні», «ідол», «просто вау", "Королева», «ідеальна", " не йдуть червоні щоки!", "Вау, скільки макіяжу«,» О, Боже мій, яка красива«,» час над тобою не владно«,» не природна", - пишуть в коментарях.
Раніше ми писали, що Алессандра вирішила влаштувати чуттєву фотосесію на природі, в черговий раз нагадавши шанувальникам про свою вражаючу фізичну форму.
Нагадаємо, спекотна красуня з Victoria's Secret розбурхала уяву видом в крихітному купальнику.
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