Відома модель Хлої Кардаш'ян показала себе на відпочинку

На фото зірка позує в бікіні на пляжі. Хлої показала тільки сідниці і животик, а решта на кадрі було обрізано. Модель вся була в піску, але це її зовсім не бентежило, тому красуня хвалилася ідеальним "горішком". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я люблю свої смуги", - написала під фотографією Хлої.

Відразу прокоментувала знімок сестра моделі-Кім: "для мене це талія"

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Мамочка, правда", " це тіло...", "дівчина сила нам, дами"," це тіло для мене"," хороші смуги" ," за їх показ", " так! Покажи їм королеву! Я так пишаюся тобою", " можу я позичити це тіло !!!!", "А де чайки", "це чесно цілі тіла", "ось це жінка", "смужки не бачу! Лол", "це єдине, що для тебе природно", "Вам потрібно найняти кращого фотошопера", "Пост" позитивний для тіла", але так сильно відредагований ... Я не можу".

Ми писали, що відома модель Хлої Кардашьян показала себе в незвичайному образі.

На фото красуня позувала в піджаку, який задерла однією рукою. Під ним можна побачити боді, а знизу білі чоботи вище коліна. Хлої стояла біля стіни, хвалячись ідеальними ніжками.

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