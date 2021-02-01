Известная модель Хлои Кардашьян показала себя на отдыхе

На фото звезда позирует в бикини на пляже. Хлои показала только ягодицы и животик, а остальное на кадре было обрезано. Модель вся была в песке, но это ее совсем не смущало, поэтому красотка хвасталась идеальным "орешком". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я люблю свои полосы", - написала под фотографией Хлои.

Сразу прокомментировала снимок сестра модели - Ким: "Для меня это талия"

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Мамочка, правда", "Это тело...", "девушка сила нам, дамы", "Это тело для меня", "Хорошие полосы", "За их показ", "ДА! Покажи им королеву! Я так горжусь тобой", "Могу я одолжить это тело !!!!", "А где чайки", "это честно цели тела", "Вот это женщина", "Полоски не вижу! Лол", "Это единственное, что для тебя естественно", "Вам нужно нанять лучшего фотошопера", "Пост "позитивный для тела", но так сильно отредактированный ... Я не могу".

Мы писали, что известная модель Хлои Кардашьян показала себя в необычном образе.

На фото красотка позировала в пиджаке, который задрала одной рукой. Под ним можно увидеть боди, а снизу белые сапоги выше колена. Хлои стояла у стены, хвастаясь идеальными ножками.

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