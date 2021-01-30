Як завжди гаряча

Знаменита американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила "сяючим" виглядом у відвертій міні-сукні

Відома красуня з сімейства Кардашьян поділилася новими жаркими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімках Кайлі постала в яскравому образі. Модель позувала біля будівлі в спокусливій помаранчевій сукні. Зухвалий наряд відразу ж привертає до себе увагу незвичайним кроєм. Так, спереду і з боків плаття покрите досить великими округлими вирізами, ніби стягують тканину разом.

Судячи з усього, Кайлі не стала надягати білизну під такий відвертий наряд. Свій образ вона доповнила великими сережками у вигляді кілець, а також численними браслетами. Модель спокусливо вигинається, спершись на стіну будівлі.

Шанувальники красуні прийшли в захват від її фото.

"Королева", "чудова", "хотів би я бути цією стіною", "Люблю тебе", "ідеальна", "твої гори більше ніж мої. Красива Кайлі", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кайлі заворожила вигинами разом з подругою дитинства Анастасією Караніколау.

Шанувальники в одному з фан-акаунтів опублікували кадр, де дві моделі позували в міні-бікіні. Обидві стояли до камери боком, демонструючи самі соковиті місця-великі бюсти випирали з ліфчиків, а об'ємні сідниці ефектно виглядали в крихітних плавочках.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер зі спокусливою подружкою блиснули сідницями в мікро-бікіні: "Гарячі хижачки".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер в прозорому топі похвалилася новою шевелюрою до пояса, стала ще красивіше: "Люблю тебе".

Також Politeka писала, що апетитна Кайлі Дженнер випала свої палючі форми в міні-бікіні.