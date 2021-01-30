Знаменитая американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер впечатлила «сияющим» видом в откровенном мини-платье

Известная красотка из семейства Кардашьян поделилась новыми жаркими кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На снимках Кайли предстала в ярком образе. Модель позировала возле здания в соблазнительном оранжевом платье. Вызывающий наряд сразу же привлекает к себе внимание необычным кроем. Так, спереди и по бокам платье покрыто довольно большими округлыми вырезами, будто стягивающими ткань вместе.

Судя по всему, Кайли не стала надевать белье под такой откровенный наряд. Свой образ она дополнила большими серьгами в виде колец, а также многочисленными браслетами. Модель соблазнительно выгибается, облокотившись на стену здания.

Поклонники красотки пришли в восторг от ее фото.

«Королева», «Восхитительная», «Хотел бы я быть этой стеной», «Люблю тебя», «Идеальная», «Твои горы больше чем мои. Красивая Кайли», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кайли заворожила изгибами вместе с подругой детства Анастасией Караниколау.

Поклонники в одном из фан-аккаунтов опубликовали кадр, где две модели позировали в мини-бикини. Обе стояли к камере боком, демонстрируя самые сочные места - большие бюсты выпирали из лифчиков, а объемные ягодицы эффектно смотрелись в крохотных плавочках.

Напомним, Кайли Дженнер с соблазнительной подружкой сверкнули ягодицами в микро-бикини: "Горячие хищницы".

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер в прозрачном топе похвасталась новой шевелюрой до пояса, стала еще красивее: "Люблю тебя".

Также Politeka писала, что аппетитная Кайли Дженнер выпятила свои обжигающие формы в мини-бикини.