Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в купальнике

Красотка, которая сделала несколько пластических операций, с гордостью хвастается своими объемами, пишет Politeka.net.

Поклонники звезды вспоминают самые жаркие образы кумира, а также обрабатывают снимки, дав волю фантазиям. В этот раз поклонники разместили снимок, на котором Кайли позирует в купальнике, к которому пририсовали стразы.

Розовое бикини будто сияло на солнце, поражая красотой.

Модель слегка выгнулась, едва не вывалив свои формы из лифчика. Грудь притягивала взгляд, завораживая красотой.

Плоский живот впечатлял не меньше. Тонкая талия и шелковая кожа были шикарными.

Пышные бедра также выглядели впечатляющими, а плавочки, которые натянулись выше них, будоражили сознание.

Звезда завершила образ различными украшениями. Она уложила волосы набок и посмотрела в камеру, не отрываясь.

"Блеск и блестки ✨", - написали авторы поста.

За несколько часов пост собрал почти 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что в восторге от красоты модели.

"Соблазн во плоти", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что кайли Дженнер родилась в обеспеченной семье - матери-бизнесвумен Крис Дженнер и отца-легкоатлета Брюса Дженнера, который сменил пол и сейчас носит имя Кейтлин.

Детство будущей модели прошло под прицелом видеокамер, поэтому расти в таких условиях ей было непросто. Кайли сталкивалась с негативной реакцией в сети, что было особенно нелегко.

Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст

А еще Politeka писала, что фигуристая Кайли Дженнер померилась «гордостью» с подругой, облачившись в тесный купальник

Также Politeka сообщала, что шаловливая Кайли Дженнер похвасталась мокрыми "близняшками" в ниточках бикини