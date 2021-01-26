Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в купальнике
Красотка, которая сделала несколько пластических операций, с гордостью хвастается своими объемами, пишет Politeka.net.
Поклонники звезды вспоминают самые жаркие образы кумира, а также обрабатывают снимки, дав волю фантазиям. В этот раз поклонники разместили снимок, на котором Кайли позирует в купальнике, к которому пририсовали стразы.
Розовое бикини будто сияло на солнце, поражая красотой.
Модель слегка выгнулась, едва не вывалив свои формы из лифчика. Грудь притягивала взгляд, завораживая красотой.
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Плоский живот впечатлял не меньше. Тонкая талия и шелковая кожа были шикарными.
Пышные бедра также выглядели впечатляющими, а плавочки, которые натянулись выше них, будоражили сознание.
Звезда завершила образ различными украшениями. Она уложила волосы набок и посмотрела в камеру, не отрываясь.
"Блеск и блестки ✨", - написали авторы поста.
За несколько часов пост собрал почти 200 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что в восторге от красоты модели.
"Соблазн во плоти", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что кайли Дженнер родилась в обеспеченной семье - матери-бизнесвумен Крис Дженнер и отца-легкоатлета Брюса Дженнера, который сменил пол и сейчас носит имя Кейтлин.
Детство будущей модели прошло под прицелом видеокамер, поэтому расти в таких условиях ей было непросто. Кайли сталкивалась с негативной реакцией в сети, что было особенно нелегко.
Напомним, Кайли Дженнер неприлично распахнула кофточку и ухватила себя за пышный бюст
А еще Politeka писала, что фигуристая Кайли Дженнер померилась «гордостью» с подругой, облачившись в тесный купальник
Также Politeka сообщала, что шаловливая Кайли Дженнер похвасталась мокрыми "близняшками" в ниточках бикини