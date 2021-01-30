Українська модель Міла Кузнєцова, що є володаркою 15-го розміру бюста, спокусила формами та похвалилася відпочинком у теплих краях посеред зими

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку моделі у соцмережі.

Так, в акаунті Кузнєцової з'явилось фото, на якому вона позує в купальнику на фоні готельних корпусів та пальм.

"Одні відпочивають влітку, інші - там, де літо", - написала вона.

Модель досконало продумала свій образ, вдало поєднавши червоний та чорний кольори. На ній купальник червого кольору з чорною блискавкою посередині, яка вдало підкреслює бюст Кузнєцової. Також на ній чорні сонцезахисні окуляри і червона хустинка на голові. Вона доповнила образ червоною помадою.

Модель не вказала геолокацію на фото, однак у хештегах вона прописала "Єгипет" та "Шарм-ель-Шейх".

Фото миттєво зібрало сотні лайків, а у коментарях дівчині бажають гарного відпочинку і захоплюються її формами.

Раніше повідомлялось, що українська знаменитість дала помилуватися своїм розміром грудей в купальнику. Модель виставила бюст, надівши рожевий ліфчик з бретельками, що обтягнули її груди. Тонкі лямки натягнулися на шиї під вагою бюста.

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