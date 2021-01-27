Известная модель Мила Кузнецова показала, как отдыхает в Египте

На кадрах Мила позирует в наряде с большим декольте, дополнив образ ярким макияжем и укладкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Кузнецова отметила, что даже во время морского отдыха не отказывается от макияжа, поскольку считает его элементом ухода за собой.

«А почему так многих удивляет, что я при макияже и с причёской на море? Разве это повод не ухаживать за собой? Мне самой приятно смотреть на красивых ухоженных девушек, не спорю, бывают моменты когда ты в аквапарке целый день прыгаешь на горках или плаваешь с маской в море или плюхаешься в бассейне», - написала модель.

Также Мила рассказала, что на курорте у нее уже появились фанаты, что с таки выдающимися формами, как у нее, конечно не удивительно.

«Кстати в отели есть такие цыпы, которые ходят на каблуках и при полном боевом раскрасе))) эффектно!!! Люблю ухоженных, ярких людей) у меня кстати тут прям фангруппа образовалась, так что ходить унылой картошкой не могу», - отметила девушка.

Пользователи Сети восхищаются Кузнецовой.

«Ты выглядишь просто потрясающе, очень красивая», «Я полностью согласна с твоим мнением, ты шикарная❤», «Милая такая», - пишут в комментариях.

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