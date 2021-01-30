Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 15-го размера бюста, соблазнила формами и похвасталась отдыхом в теплых краях посреди зимы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.

Так, в аккаунте Кузнецовой появилось фото, на котором она позирует в купальнике на фоне гостиничных корпусов и пальм.

"Одни отдыхают летом, другие - там, где лето", - написала она.

Модель в совершенстве продумала свой образ, удачно совместив красный и черный цвета. На ней купальник красного цвета с черной молнией посередине, которая удачно подчеркивает бюст Кузнецовой. Также на ней черные солнцезащитные очки и красный платок на голове. Она дополнила образ красной помадой.

Модель не указала геолокацию на фото, однако в хэштегах она прописала "Египет" и "Шарм-эль-Шейх".

Фото мгновенно собрало сотни лайков, а в комментариях девушке желают хорошего отдыха и восхищаются ее формами.

Ранее сообщалось, что украинская знаменитость дала полюбоваться своим размером груди в купальнике. Модель выставила в бюст, надев розовый лифчик с бретельками, которые обтянули ее грудь. Тонкие лямки натянулись на шее под тяжестью бюста.

Напомним, украинка с 15-м размером приковала взгляды к своему огромному декольте

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером вошла в раж и показала, как нарушает правила на курорте

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером "поджарила" свой знаменитый бюст, расслабившись на курорте