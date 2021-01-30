Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 15-го размера бюста, соблазнила формами и похвасталась отдыхом в теплых краях посреди зимы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.
Так, в аккаунте Кузнецовой появилось фото, на котором она позирует в купальнике на фоне гостиничных корпусов и пальм.
"Одни отдыхают летом, другие - там, где лето", - написала она.
Модель в совершенстве продумала свой образ, удачно совместив красный и черный цвета. На ней купальник красного цвета с черной молнией посередине, которая удачно подчеркивает бюст Кузнецовой. Также на ней черные солнцезащитные очки и красный платок на голове. Она дополнила образ красной помадой.
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Модель не указала геолокацию на фото, однако в хэштегах она прописала "Египет" и "Шарм-эль-Шейх".
Фото мгновенно собрало сотни лайков, а в комментариях девушке желают хорошего отдыха и восхищаются ее формами.
Ранее сообщалось, что украинская знаменитость дала полюбоваться своим размером груди в купальнике. Модель выставила в бюст, надев розовый лифчик с бретельками, которые обтянули ее грудь. Тонкие лямки натянулись на шее под тяжестью бюста.
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