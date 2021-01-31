Відома модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала своє ідеальне тіло у всій красі
Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Адже, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.
Вона невпинно веде свою сторінку в Instagram, де показує яскраві знімки з повсякденного життя. Цього разу зірка особливо постаралася і показала своє ідеальне тіло у всій красі.
Демі виклала фото з печери, куди вирушила в такому крихітному бікіні, немов його немає зовсім. Купальник складається з червоних стрінгів і бежевого топа, який задерся і повністю не прикриває її величезний бюст шостого розміру. Кольори вбрання відмінно гармоніювали зі смаглявим відтінком її шкіри.
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"Британська Кардашьян" зробила пару кадрів, з вигідних ракурсів продемонструвавши свою знамениту фігуру.
Як завжди, свій образ зірка продумала до дрібниць: зробила розкішну укладку з локонами, макіяж в пісочно-коричневих тонах, не забула про парео для пляжу.
У відповідь модель отримала масу компліментів і захоплених коментарів.
" Вау😍 неймовірна жіноча краса", "не існує нікого прекрасніше гламурнее і досконаліше", " історичне вірно! Обдарована і красива", "Вау, боже, така красива🤤", "Русалка🦋", "ще одне красиве фото з красивою жінкою", "острів, повний чарівних красунь", " ти буквально такий ідеальний♥, словами не описати".
Нагадаємо, Демі Роуз звільнила "булочки" від одягу, показавши улюблену позу.
Як Politeka писала, що Демі Роуз ледь не впустила величезні "арбузики" з крихітного топа, влаштувавши спеку в рожевому.
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз "впустила" бюст з міні-топа прямо перед дзеркалом.