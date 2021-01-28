Известная модель Деми Роуз показала себя на отдыхе

На фото Деми показалась в боди, которое совсем не прикрывало ягодицы. Девушка подняла спину и "орешек", хвастаясь интересной позой у бассейна. Роуз оставила волосы распущенными, а глаза закрыла от удовольствия. На другом фото звезда акцентировала внимание на ягодицах, показав их во всей красе. Как известно, сейчас модель отдыхает на Ибице. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Растяжки", - подписала фото девушка.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева снова наносит удар", "Мне пришлось полюбить это дважды", "Я пытаюсь стать твоим учителем йоги", "Самая красивая, лучшая, самая привлекательная и привлекательная девушка в мире", "Красивое растягивающееся фантастическое тело и твоя прелесть", "Мой райский восторг идеально прекрасен", "Я скучаю по чату с тобой", "сердце ты в форме", "Какая богатая и красивая, спасибо, что баловали меня".

Мы писали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз впечатлила формами в крохотном купальнике.

Модель позировала в персиковом бикини на прозрачных бретельках, что добавляло образу большей пикантности. Звезда натянула на грудь небольшие лоскутки ткани, которые едва что-то прикрывали, почти сливаясь с цветом кожи.

Напомним, Деми Роуз распахнула прозрачный халатик, заставив фанатов стонать от восторга

А еще Politeka писала, что Деми Роуз прикрыла необъятные формы крошечными кусочками ткани, подразнив воображение

Также Politeka сообщала, что сочная Деми Роуз бесстыдно распахнула куртку, под которой ничего нет



