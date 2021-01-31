Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала свое идеальное тело во всей красе
Как сообщает Politeka.net, каждая публикация модели Деми Роуз в Instagram набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Ведь, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.
Она неустанно ведет свою страницу в Instagram, где показывает яркие снимки с повседневной жизни. В этот раз звезда особенно постаралась и показала свое идеальное тело во всей красе.
Деми выложила фото из пещеры, куда отправилась в таком крошечном бикини, словно его нет вовсе. Купальник состоит из красных стрингов и бежевого топа, который задрался и полностью не прикрывает ее огромный бюст шестого размера. Цвета наряда отлично гармонировали со смуглым оттенком ее кожи.
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"Британская Кардашьян" сделала пару кадров, с выгодных ракурсов продемонстрировав свою знаменитую фигуру.
Как всегда, свой образ звезда продумала до мелочей: сделала роскошную укладку с локонами, макияж в песочно-коричневых тонах, не забыла про парео для пляжа.
В ответ модель получила массу комплиментов и восхищенных комментариев.
" Вау😍 Невероятная женская красота", "Не существует никого великолепнее гламурнее и совершеннее", "Историческое верно! Одаренная и красивая", "Вау, боже, такая красивая 🤤", "Русалка🦋", "Еще одно красивое фото с красивой женщиной", "Остров, полный волшебных ккрасоток", " Ты буквально такой идеальный ♥, словами не описать".
Напомним, Деми Роуз освободила "булочки" от одежды, показав любимую позу.
Как Politeka писала, что Деми Роуз едва не выронила огромные "арбузики" из крохотного топа, устроив жару в розовом.
Также Politeka сообщала, что Деми Роуз "выронила" бюст из мини-топа прямо перед зеркалом.