Відомі українські зірки Оля Полякова і Леся Нікітюк порадували видами на відпочинку
На першому фото позувала Оля Полякова. Зірка була в чорному купальнику, хвалячись ніжками на гойдалки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку публікації в Instagram.
На другому фото вже стояла Леся Нікітюк. Зірка була в рожевому топі і чорних трусиках, які опинилися в піску. Телеведуча доповнила образ стильними чорними окулярами, а позувала на тлі моря, хвалячись бездоганним виглядом.
"І так батл! У кого з цих двох красунь довші ноги? У Полякової або ж у Нікітюк? Цікавить Ваша думка, пані та панове", - підписав автор публікації фото.
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Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Полякова", "Нікітюк", " яка дурість. Немає чого обговорювати. Невже комусь цікаві чужі ноги або руки, або ще щось", "де ФШ більше", "дві красуні", "однаково", "потрібно взяти рулетку і поміряти, давайте їх сюди:)", "наявність ніг, це вже прекрасно".
Повідомлялося, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала нове фото з Мальдів.
"Не розумію, чому я досі не рекламую який-небудь шампунь! Кому я це все відрощую?"- написала телеведуча.
Нікітюк при цьому показала два фото. Одне-своє. А на іншому фото Леся показала білий кінь з розвівається густою гривою.
Нагадаємо, Леся Нікітюк зважилася повністю роздягнутися, показавши практично все
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